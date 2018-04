Dart-Goldjunge Bastian will jetzt die Stars ärgern

Noch nicht einmal zwei Jahre trainiert der Klagenfurter Bastian Pietschnig regelmäßig am Dart-Board - und doch steht er heute im Hauptbewerb der europäischen Profi-Dart-Tour am Schwarzlsee bei Graz. „Damit wurde ein Traum wahr, in der Qualifikation ist alles genau so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe“, freut sich der 26-Jährige. Nun trifft er in der 1. Runde des Hauptbewerbes auf den Spanier Cristo Reyes - die Nummer 32 der Weltrangliste: „Ich kenne ihn bisher nur aus dem Fernsehen, aber zum Gratulieren fahre ich nicht hin - ich will ihn voll fordern.“