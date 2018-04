Nerven liegen blank: „Wie lange wollt ihr lügen?“

Turbulenter Gerichtstag im ungarischen Kecskemet, wo derzeit der A4-Schlepperprozess läuft: Nach gegenseitigen Schuldzuweisungen haben sich am Freitag die Angeklagten ein Schreiduell im Gerichtssaal geliefert. Es ging darum, wer welche Rolle bei der tödlichen Schlepperfahrt in der Nacht zum 27. August 2015 bzw. beim Kauf jenes Kühl-Lkws gespielt hatte, in dem 71 Flüchtlinge qualvoll erstickten. Der an sich ruhige 31-jährige afghanische Hauptangeklagte verlor die Fassung und brüllte: „Wie lange wollt ihr noch lügen?“