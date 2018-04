Gleiche Gesetze für alle Jugendlichen ab 2019

Die Jugendschutzreferenten der Bundesländer haben sich auf Einladung von Tirols Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) Donnerstag und Freitag in Hall in Tirol getroffen. „Ich hatte ein großes Ziel: Die Harmonisierung des Jugendschutzes in allen Bundesländern. Und das ist uns gelungen“, freut sich Zoller-Frischauf im Gespräch mit der „Krone“. Das Gesetz soll mit 1. Jänner 2019 in allen Ländern in Kraft treten. Die wichtigsten Punkte: