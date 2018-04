Polizei ließ Popvideo-Dreh in Wien platzen

„Ich bin immer noch geschockt“, so Musiker Zoltán Tarcsi alias Jolly wenige Tage nach seinem erlebnisreichen Wien-Aufenthalt. Gemeinsam mit einem Kollegen wollte der in Ungarn seit Jahren bekannte und berühmte Popstar am Donaukanal in der Innenstadt, unter einer Brücke, sein neues Musikvideo drehen. Als Highlight sollten bunte Rauchbomben Farbe ins Spiel bringen. Doch zwei Uniformierte beendeten das Spektakel, bevor es noch richtig begonnen hatte.