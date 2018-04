„Wir organisieren Swinger-Reisen auf Jachten“

Die Aktivitäten an Board sind frei nach dem Swinger-Motto „Alles kann, nichts muss!“. „Im Gegensatz zu einem Swingerclub haben wir viel mehr Zeit, dass sich die Paare bei ‘normalen‘ Aktivitäten, wie schnorcheln, Essen gehen und Ausflügen, kennenlernen und so etwaige Ängste und Unsicherheiten abbauen können“, beschreibt Leon. Sobald die Yacht außer Sichtweite des Hafens ist - da Swingern in vielen Ländern nicht erlaubt ist - kann es dann losgehen. „Während wir auf See sind oder in einer Bucht vor Anker liegen, kann man nackt an Board sein und sich seinen sexuellen Gelüsten hingeben. Jedes Paar hat aber auch eine eigene Kabine.“