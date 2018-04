„Eiserne Lady“ will beim Marathon überraschen

Die schnellste Zeit im Feld aber hat die 22-jährige Helen Tola (Äthiopien), die im Vorjahr in Berlin als Vierte 2:22:51 gelaufen war, damit ist sie die heißeste Anwärterin auf einen neuen Streckenrekord. Ihre Landsfrau Fatuma Sado komplettiert das Superfeld bei den Frauen, sie hat schon weltweit sechs große Marathon gewonnen, ob in China (wie heuer im Jänner in Xiamen) oder in den USA. „Ich komme gut mit den verschiedensten Bedingungen zurecht!“ Wohl auch bei dem erwarteten Hitzelauf in Wien am Sonntag.