„Jurassic World 2“-Trailer verspricht mehr Zähne!

Jeff Goldblum kehrt zurück

Die Story erinnert durchaus etwas an den zweiten Teil der „Jurassic Park“-Reihe „Vergessene Welt“ aus dem Jahr 1997. Ein alter Bekannter aus den Kultfilmen hat übrigens auch in diesem Teil der Dino-Saga einen Auftritt: Jeff Goldblum alias Dr. Ian Malcolm kehrt als Chaos-Theoretiker und Dinosaurierforscher zurück auf die Leinwand. „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ läuft ab 7. Juni 2018 in den heimischen Kinos.