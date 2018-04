„Ich würde weltweit alte Autos verbieten“

Der „Diesel-Skandal“ dreht sich um die Manipulation der Autoabgas-Werte von den Herstellern. Auch an der Linzer Johannes-Kepler-Universität wird der Ausstoß aus dem Auspuff unter die Lupe genommen. Professor Luigi del Re leitet das Institute for Design and Control of Mechatronical Systems. Im „Krone“-Interview rückt er die Diskussion über Automotoren zurecht.