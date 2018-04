Depression durch exzessive Smartphone-Nutzung

„Eltern sind oft verunsichert, ob ihre Kinder Smartphones beziehungsweise Social Media Seiten noch in einem angemessenen Ausmaß nutzen oder nicht, vor allem dann, wenn Eltern selbst damit wenig vertraut sind. Hilfreich ist es, das Gespräch mit den Jugendlichen zu suchen und Interesse daran zu zeigen, welche Seiten oder Anwendungen sie bevorzugen“, rät die Wissenschaftlerin. Gemeinsam Regeln für eine sinnvolle Smartphone- und Social Media-Nutzung zu erstellen, sei ebenfalls sinnvoll. „Viele Veränderungen bei Heranwachsenden verunsichern Eltern. Zu bedenken ist, dass diese Veränderungen einen normalen Entwicklungsprozess begleiten, aber auch Hinweis auf andere zugrundeliegende Probleme sein können. Deswegen empfiehlt es sich, in die Beurteilung des Online-Nutzungsverhaltens auch andere Aspekte, gibt es Konflikte in der Familien, wie ist die Situation in der Schule, einfließen zu lassen“, betont Puhm. ersucht