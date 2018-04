Ente wird mit Tempo 52 in 30er-Zone erwischt

Ein ungewöhnlicher Raser wurde in einem Schweizer Ort per Radarfalle ertappt: Eine Ente wurde in der 30er-Zone mit 52 km/h geblitzt. Auf Facebook zeigt die Gemeinde Köniz Humor. „Unklar ist bloß, wohin die Buße wegen zu schnellem Fliegen gesendet werden soll“, fragt sie die Community in einem Beitrag mit dem Beweisfoto.