Schüler (10) beinahe aus Bus in Graz entführt

Der Schüler fuhr gegen 17 Uhr mit dem Bus der Linie 62 in Richtung Puntigam, als ihn der Unbekannte bei der Haltestelle Bildungscampus Algersdorf am rechten Handgelenk packte. Der Mann zog den Buben in Richtung Tür, bis der Fahrgast dazwischenging. Der Kleine sei nicht verletzt worden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit.