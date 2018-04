Strabag will Vergabe an Porr-Konsortium kippen

Vergabe erfolgte am 23. März

Der Zuschlag für das Baulos „Pfons-Brenner“, das größte auf österreichischem Gebiet, war - wie berichtet - am 23. März an die Arbeitsgemeinschaft bestehend aus der Porr Bau GmbH, G. Hinteregger & Söhne Baugesellschaft m.b.H., Società Italiana per Condotte d‘Acqua S.p.A. und Itinera S.p.A. erfolgt. Das Auftragsvolumen umfasst rund 966 Mio. Euro und die Errichtung von 50 Kilometer Tunnelröhren. Die Bauzeit soll rund sechs Jahre betragen. Der Zuschlagserteilung waren bereits mehrere Einsprüche beim Bundesverwaltungsgericht vorausgegangen.