Olympiade spannender als Millionenshow

Die Schüler antworteten blitzschnell

Zuletzt blieben die VS Kleinreifling aus dem Bezirk Steyr-Land und die VS Allhaming aus dem Bezirk Linz-Land über. Das Buzzer-Duell am Podium hatte es in sich. Denn Moderatorin Hellmayr gelang es kein einziges Mal, eine Frage voll auszuformulieren. Katharina Kittinger von der VS Kleinreifling drückte blitzschnell. Nur einmal konnte das Team der VS Allhaming punkten. Dann flossen Trauer- und Freudentränen, als die Kleinreiflinger geehrt wurden. Übrigens eine Mini-Schule mit nur 32 Kindern.