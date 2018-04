Liebestöter Diabetes

Übermäßiger Zucker im Körper beeinträchtigt das Liebesleben! Und zwar von Männern und Frauen. Während „er“ oft mit Potenzproblemen zu kämpfen hat, klagt „sie“ über Scheidentrockenheit, Orgasmusstörungen, aber auch lästige Infektionen im Intimbereich. „Laut Studien leiden sowohl männliche als auch weibliche Diabetiker doppelt so häufig an sexuellen Störungen wie gesunde Menschen“, bekräftigt Univ.-Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer, Endokrinologin an der MedUni Wien und Präsidentin der Österreichischen Diabetesgesellschaft (ÖDG). „Während bei zuckerkranken Männern erektile Dysfunktion allerdings klar wahrgenommen wird, macht man die Leiden der Frauen oft kaum zum Thema.“ Im weiblichen Körper erschwert der Diabetes das Feuchtwerden der Schleimhäute im Genitalbereich (Lubrikation), was nicht nur zu Schmerzen beim Verkehr, sondern auch zu höherer Infektanfälligkeit führt. Die Folge: Häufiger Harnwegs- und Blasenentzündung oder Pilzerkrankungen. Nervenschäden senken überdies die Erregbarkeit.