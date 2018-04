Rad-Jungstar während des Trainings angeschossen!

Clement Delcros fährt für das Rad-Team Aix-en-Provence. Wie er der französischen Tageszeitung „La Provence“ schilderte, war er in der Nähe von Toulouse unterwegs, als er Schmerzen in der Schulter spürte. „Ein Auto überholte mich, als ich gerade einen Abhang runterfuhr. Ich war etwa mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h unterwegs, als ich plötzlich einen lauten Knall vernahm. Fast sofort spürte ich einen brennenden Schmerz in der Schultergegend. Ich blieb am Straßenrand stehen. Ich habe gesehen, dass ich stark blute, entschied mich daher, ins Krankenhaus zu gehen.“