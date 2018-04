ER ist der neue Trainer der ÖSV-Adler

Felder ist über seine zweite Amtsperiode als Cheftrainer der ÖSV-Skispringer erfreut. „Das Angebot kam für mich überraschend, aber ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Eines der Hauptziele ist es, ein Trainerteam aufzubauen, in dem - wie man so schön sagt - von ganz unten bis ganz oben alle an einem Strang ziehen“, erklärte Felder in einer ÖSV-Aussendung. In den vergangenen Jahren sei insgesamt gute Arbeit geleistet worden und Österreich verfüge „über viele gute Athleten“.