Apples „Daisy“ zerlegt 200 iPhones pro Stunde

Apple installierte 2016 eine „Liam“-Anlage in Kalifornien und eine in den Niederlanden. Das System aus 29 Robotern könne viel mehr verschiedene Stoffe aus den Geräten herausbekommen als in herkömmlichen Recycling-Verfahren, in denen zum Beispiel Kobalt, Nickel oder Zink meist verloren gingen, betonte Apple damals. „Daisy“ soll nun auch seltene Mineralien wie Tungsten in den Recycling-Kreislauf zurückbringen. Die Anlage verwende Teile von „Liam“. Auf ein erstes System in Texas solle ein weiteres in Europa folgen.