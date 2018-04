Mädchen beim Grillen von Stichflamme verbrannt

Eine 14-Jährige hat am Donnerstag bei einem Grillunfall in Tirol schwere Verletzungen erlitten. Ein 18-Jähriger hatte Spiritus auf einen Kugelgrill geschüttet, um das Feuer zu entfachen. Dabei bildete sich eine Stichflamme, die das Mädchen im Gesicht und an den Händen traf.