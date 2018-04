Planung des Polizeieinsatzes wird schwieriger

Die einzelnen Communitys selbst sind dabei ebenso verschieden wie die Serienfahrzeuge, welche von den Schraubern „veredelt“ oder „aufgemotzt“ werden. Für manche gibt es nichts besseres, als ein Gewindefahrwerk, während andere auf Luft setzen. Egal, am Freitag findet am Faaker See das erste „Carmeeting Villach“ der Saison statt - zum Leidwesen der Anrainer, während die Autoliebhaber - zumindest rund um den Faaker See und Wörthersee - für die Tourismuswirtschaft und Gastronomie längst zum Retter der Vorsaison geworden sind. Und geht’s nach den Fans, dann sollen noch viel mehr und öfter Treffen stattfinden.