Gangster-Rap: Erniedrigung als System

Vertrag aufgekündigt

Das Musiklabel BMG hatte sich in einer Stellungnahme zunächst hinter die Künstler gestellt. „Wir nehmen Künstler und künstlerische Freiheit ernst, und wir sagen unseren Künstlern nicht, was ihre Texte enthalten sollten und was nicht“, hatte die Tochter des Medienunternehmens Bertelsmann mitgeteilt. Am Donnerstag legte das Unternehmen dann die Zusammenarbeit mit Kollegah und Farid Bang auf Eis und kündigte eine Kampagne gegen Antisemitismus an.