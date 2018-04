Schlag gegen Drogenszene

Bei einer Verkehrskontrolle in Kittsee wurde ein 22-jähriger Pkw-Lenker angehalten. Aufgrund von ungewöhnlichem Geruch ließen die Beamten das Fahrzeug durchsuchen. Im Kofferraum lag Marihuana. Wie auch im Fall eines Steirers (23), der in Oberwart angehalten wurde. Hier fanden die Ermittler sogar rund 54 Gramm. Und bei einer Hausdurchsuchung in Oberpullendorf wurden Kokain, LSD, Amphetamine und wieder Cannabis sichergestellt. Der 26-jährige Verdächtige gab an, die Drogen über das Internet bestellt und in Wien abgeholt zu haben. Die Täter wurden allesamt zur Anzeige gebracht, jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. „Die Aktion war ein voller Erfolg. Ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit“, so Sprecherin Marion Bieler.