Kuba: Opposition glaubt nicht an eine Öffnung

„Raul Castro wird weiter die Befehle geben, denn in Kuba hat nur die Kommunistische Partei etwas zu sagen“, so Soler. In seiner Antrittsrede hatte Diaz-Canel deutlich gemacht, dass er die Politik seines Vorgängers Castro fortsetzen wird. „Hier gibt es keinen Raum für einen Wechsel, der das Erbe der vielen Jahre des Kampfes nicht anerkennt“, sagte der neue Staatschef. Zu den Wahlen in dem autoritären Ein-Parteien-Staat sind regierungskritische Bewegungen nicht zugelassen.