Einhausung in Leonding muss deutlich kürzer werden

Für Stadtchef ist das der letzte Plan

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner fügt hinzu: „Man wird manche Dinge weglassen müssen!“ Was genau, wollte er nicht verraten. „Seitens der Stadt wurde aber ganz klar gesagt: Das ist es jetzt. Die Geschichte ist ausgereizt. Bei anderen Plänen sind wir nicht mehr dabei“, will Brunner endlich in die Umsetzung gehen.