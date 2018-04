Österreicher gewinnen WM-Testspiel gegen Slowenien

Teamchef Bader war mit der Steigerung gegenüber dem Vortag zufrieden. „Wir hatten heute eine Besprechung, da haben wir deutlich gesagt, worauf es ankommt. Kasachstan war das schlechteste Spiel meiner Ära, und heute waren wir mit der Scheibe geschickter. Das Spiel vor dem Tor war besser und unser Torhüter war gut.“ Die Teamspieler haben nun bis Sonntag frei, ehe es in das sechste und letzte Vorbereitungs-Trainingslager geht. Mit einem Turnier in St. Petersburg gegen Weißrussland U25 (26. April, 15 Uhr), Norwegen U25 (27., 15 Uhr) und Russland B (28., 18.30 Uhr) wird die Testspielserie abgeschlossen, ehe es am 2. Mai zur WM nach Kopenhagen geht.