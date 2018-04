Bub (5) in Wildermieming von Auto erfasst

Die Kinder spielten am frühen Abend in einer Hauseinfahrt in Wildermieming, als ein Eiswagen auf der Straße hielt. Eine 46-jährige Einheimische fuhr zur gleichen Zeit in Schrittgeschwindigkeit auf der Dorfstraße Richtung Zentrum. Gerade als sie an dem stehenden Eiswagen vorbei fahren wollte, rannte der Bub auf die Straße und wurde vom Auto erfasst. Der Fünfjährige wurde erheblich verletzt und musste in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.