Kein Hausbesuch: Ärztliche Versorgung wird dünner

Gott sei Dank ist der kleine Jonas wieder wohlauf. Aber es war alles andere als ein andachtsvoller Karfreitagabend. Das Fieber des Buben lag bei 40 Grad - und vom Roten Kreuz kam nur der Rat, ins 42 Kilometer entfernte Krankenhaus in Oberwart zu fahren. Der Anwalt der Familie schrieb deshalb einen Brief an die Ärztekammer, in dem er die Herstellung einer 24-Stunden-Versorgung für den Sprengel (Wenigzell, Waldbach, Vorau, St. Lorenzen) forderte.