Schlägt Rafael Nadal heuer endlich in Wien auf?

In Monte Carlo ist er der nächste Gegner von Österreichs Tennis-Superstar Dominic Thiem, jener Mann also, der sich fürs Erste als Hürde auf dem Weg ins Semifinale aufbaut. Doch Sandplatz-König Rafael Nadal ist auch ein Objekt der Begierde - nämlich dann, wenn es darum geht, die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle mit einem absoluten internationalen Top-Star aufzuwerten. Lokalmatador Thiem hat es beim Ausspionieren seines nächsten Gegners im Fürstentum jedenfalls frei heraus gesagt: „Es wäre doch ein Traum, wenn ich mal gegen ihn in Wien spielen würde, oder“?