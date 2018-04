Explosion in Pizzeria: Haftstrafen für Angeklagte

Mit mehrjährigen Haftstrafen für die Hauptangeklagten ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Prozess um einen Brandanschlag auf eine Pizzeria in Hollabrunn zu Ende gegangen, die laut Anklage in der Nacht auf den 13. März 2017 in versicherungsbetrügerischer Absicht in Schutt und Asche gelegt werden sollte. Der Wirt des Lokals wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.