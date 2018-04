Babys vertauscht: OGH entschied für Familie

In der Causa der mutmaßlich am LKH Graz vertauschten Babys vor mehr als 27 Jahren hat nun der Oberste Gerichtshof in Wien einen Schlussstrich gezogen. Allen drei Betroffenen - Tochter, Mutter und Vater - wurde jeweils 20.000 Euro Schmerzensgeld sowie die Übernahme der Adoptionskosten zugesprochen.