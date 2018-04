Fahrrad-Diebstähle in Telfs, Völs und Schwoich

Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Tiefgarage in Völs ein. Die Täter dursuchten laut Polizei mehrere Fahrzeuge und entwendeten einen Schlagbohrer und einen Akkuschrauber aus einem Auto. Des Weiteren machten sich die Diebe an einem Fahrradständer zu schaffen: Der wurde aufgebrochen, zwei E-Bikes und ein Mountainbike gestohlen. Der entstandene Schaden konnte am Donnerstag noch nicht beziffert werden, so die Polizei.