Editors: Das Wechselspiel der Emotionen

Wie hat die Band euch als Persönlichkeiten verändert über die Jahre. Immerhin gibt es die Editors, zumindest mit dir, Tom, seit 15 Jahren.

Lockey: Die Hälfte unseres Leben ist sehr bizarr und das prägt natürlich. Da sind wir fünf, die irgendwo auf der Welt stundenlang in einem Raum sitzen und auf die Show warten. Oder wir fliegen, fahren in einem Nightliner oder was auch immer. Mittlerweile weiß auch längst jeder, was der andere braucht oder in den falschen Momenten auch nicht braucht. Wir kennen uns längst schon sehr gut, aber ein Tourleben prägt jeden die ganze Zeit.

Smith: Es ist auch interessant in der Band alt zu werden. Es ist nicht so, dass wir alte Fürze wären, aber drei von uns haben Kinder, manche davon sogar schon fast Teenager. Außerdem kommen wir zum Beispiel auch alle drei Jahre hier in den Wiener Gasometer zurück, was auch eine Art von Routine ist. Das andere halbe Jahre bist du daheim in der Normalität, was auch immer das ist. Heute sind unsere Familien oft schon mit am Start, womit sich das Heimatgefühl erleichtert.