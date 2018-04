24 Schüler stehen als Detektive auf der Bühne

USA, 1958: Auf diese Zeitreise begeben sich 24 Schüler der Klasse 4a der Musik-NMS Maxglan in ihrem aktuellen Musical „Brenda Bly - Teen Detektive“. Das amüsante Kriminalstück, in dem natürlich auch eine Liebesgeschichte nicht fehlen darf, wird am 23. und 24. April (jeweils um 19.30 Uhr) in der ARGEkultur aufgeführt.