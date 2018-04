Am Pleschinger See wird trotz Verbots gebruzzelt

Grillverbot am Donaustrand

So auch bei denen, die an den letzten beiden Wochenenden die Bruzzelsaison am Badeplatz in St. Margarethen „intensiv“ eröffnet hatten. Rund 200 Griller, die ihre Autos achtlos in der Wiese parkten, hatten für dicke Rauchschwaden und jede Menge Müll gesorgt - die „Krone“ berichtete. Die beiden Stadtvize von ÖVP und FPÖ, Bernhard Baier und Detlef Wimmer, wollen jetzt eine ortspolizeiliche Verordnung, die einem Grillverbot gleichkommt, auf den Weg bringen.