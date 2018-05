Darf ich meine Wohnung an Touristen vermieten?

„Schutzwürdige Interessen“ müssen gewahrt werden

In vielen Fällen unterliegen Häuser mit Eigentumswohnungen einer speziellen Widmung - sie sind Wohnzwecken vorbestimmt. Das heißt, dass der Eigentümer seine Immobilie zwar vermieten darf, allerdings nur an Touristen, die dort ebenfalls „nur“ wohnen wollen. Wer in regelmäßigen Abständen Geld von ausländischen Gästen kassiert, muss seine Wohnung möglicherweise als Gewerbebetrieb anmelden. Denn in jedem Fall gilt es, die „schutzwürdigen Interessen“ der anderen Wohnungseigentümer zu wahren - so hält es der Oberste Gerichtshof (OGH) fest. Eine Widmungsänderung muss bei der Gemeinde beantragt werden und erfordert darüber hinaus auch die Zustimmung von allen übrigen Eigentümern. Ob sie notwendig ist, hängt vom Einzelfall ab.