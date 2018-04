Tatmotiv ungeklärt: Mord-Ermittlungen beendet

„Nachdem der Tathergang geklärt ist, ist das Motiv in dem Fall nicht mehr relevant für die Polizei. Es wäre sogar rechtswidrig, wenn wir weiter nachbohren“, so Kripo-Chef Gottlieb Türk. Auch die Staatsanwaltschaft plant den Fall abzuschließen. „Wir warten nur noch auf den Obduktionsbericht“, so Sprecher Markus Kitz.