Nach Zeltfest-Drama kämpfen sich zwei Opfer zurück

Rollstuhl

Noch stark gehandicapt ist auch Christoph B. (20). Der Metalltechniker befindet sich zurzeit auf Reha in Bad Häring in Tirol. Er sitzt im Rollstuhl, leidet unter anderem an einer feinmotorischen Hemmung der Finger. Ende Mai wird er hoffentlich wieder nach Hause dürfen und einen behindertengerechten Anbau beim Elternhaus beziehen können, für dessen Errichtung seine Feuerwehrkameraden fleißig Hand angelegt haben.