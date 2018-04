Anne-Marie: Auf der Suche nach Zeitlosigkeit

Die Selbstsicherheit auf der Bühne war ihr aber nicht in die Wege gelegt. „Ich war immer nervös, aber gottseidank war es nie eine krankhafte Form von Nervosität oder Lampenfieber. Es ist mehr so eine Art Aufregung, die mir beweist, dass mir mein Tun wichtig und mir die Bedeutung des Ganzen gewahr ist“, lacht sie, „deshalb habe ich schon als Kind in Musical- und Theaterproduktionen mitgespielt. Es ist aber nicht vergleichbar, denn dort stecke ich in einer anderen Rolle, als Musikerin bin ich selbst. Bei den Musical-Engagements lernte ich, meine Emotionen zu kontrollieren und in einer Rolle aufzugehen - so konnte ich mich selbst öffnen und andere in mein Herz lassen.“