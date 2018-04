Baunovelle neu: Wie Kleingärtner jetzt profitieren

Am Freitag startet die Wiener Kleingartenmesse in den Blumengärten Hirschstetten. Bis Sonntag zeigen Dutzende Aussteller - vom Carport, über Heiztechnik bis zum Gartenteich - alles, was das Kleingartenherz begehrt. Auch rechtlich profitieren Häuslbauer in Zukunft.