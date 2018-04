Fünf Kinder nach Zeckenbissen auf Intensivstation

„Impfungen sind ab einem Jahr empfohlen, in besonders gefährdeten Gebieten, wie entlang der Donau, sind sie ab dem sechsten Monat möglich“, rät der Eferdinger Kinderarzt Johannes Neugebauer zur Immunisierung der Kleinsten. Derzeit gibt’s vier Euro Zuschuss von der Krankenkasse. „Eine Gratis-Impfung für Kinder wäre wünschenswert“, sagt Rainer Gattringer, Hygieniker vom Spital der Elisabethinen in Linz. „Jeder, der einmal immunisiert wurde, kann in der Regel mit einer Auffrischungsimpfung wieder fast völlig geschützt werden.“ In Oberösterreich ist die Durchimpfungsrate, obwohl wir in einem Hochrisiko-Gebiet leben, mit 79 Prozent vergleichsweise gering.