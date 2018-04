So schummeln Sie sich schon jetzt den Sommerteint

Der ideale Pinsel zum Auftragen des Bronzers ist ein Kabuki-Pinsel. Die runden und buschigen Pinselhaare sind weniger beweglich und härter als die normalen Pinsel, weshalb sie das Puder ideal aufnehmen und gleichmäßig wieder abgeben. Und natürlich kommt es beim Auftragen des Puders auch auf die richtige Technik an. Gesetzt wird das Bronzingpowder nämlich genau an jenen Stellen im Gesicht, die auch am schnellsten von der Sonne erwischt werden: von den Wangenknochen zu den Schläfen, an der oberen Stirn, dem Nasenrücken und der Kieferpartie.