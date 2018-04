Lukas nahm die erste Hürde

VSStÖ protestiert gegen „Schnellschuss“

Lukas braucht aber auch im breiter besetzten Uni-Senat eine Zweidrittelmehrheit. Diese Abstimmung wird am Dienstag sein, zuvor wird sich der seit zweieinhalb Jahren amtierende Rektor am Montag einem Hearing der Universitätsangehörigen stellen. Die Studentenvertreter des VSStÖ, die im Senat 2 der 26 Mitglieder stellen, protestieren vorab gegen „den Schnellschuss“, denn die nächste reguläre Senatssitzung wäre ohnehin am 15. Mai gewesen.