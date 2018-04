Glyphosat als heißes Eisen

Experten am Podium

Am Podium des OÖ Stammtisch am kommenden Mittwoch im Gasthaus „Klosterhof“ in Baumgartenberg diskutieren die Moderatoren Harald Kalcher (Chefredakteur „OÖ-Krone“) und Michael Trnka (Programmchef ORF OÖ) mit vielen Experten: Fix dabei sind etwa Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger, Pflanzenbauexperte Hubert Köppl von der Landwirtschaftskammer, Roland Achatz von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit sowie ein Vertreter von Bio Austia. Beginn ist um 20 Uhr, zu hören auch live auf Radio OÖ, zu lesen in Ihrer „Krone“.