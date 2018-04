Promi-Lady spendet 77.000 € für schwer kranken Bub

Der Fall des zwölfjährigen Georg aus Sankt Radegund bei Graz sorgt in der Steiermark seit Monaten für Schlagzeilen: Der an einer seltenen Muskelkrankheit leidende Bub benötigt dringend ein sündteures Medikament (eine Anwendung kostet 77.000 Euro), in der Steiermark wird dieses allerdings nur Säuglingen verabreicht, da nur hier der Erfolg durch Studien belegt ist. „Erfolgt keine Behandlung, bedeutet das für Georg den Tod“, betont Anwältin Karin Prutsch, die den Fall kürzlich übernommen hat.