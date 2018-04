Um 13 Uhr donnerten 250 Kubikmeter Fels vom Berg

Ein Tröten, Pause, kurzer Funkkontakt, ein zweites Tröten - dann ein gewaltiger Knall! Um Punkt 13 Uhr donnerten am Donnerstag am Wiesegg-Westhang in Werfenweng 250 Kubikmeter Fels nach einer kontrollierten Sprengung ins Tal, nachdem ein zehn Meter hoher Felsturm drohte abzustürzen. Die Sprengung verlief genau nach Plan.