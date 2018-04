Mobilfunker „Drei“ startet 5G-Vorstufe in Wien

„Drei“ spricht von Brücke zu 5G

Trionow versteht den Vorstoß als Brücke zu 5G, das erst ab 2020 Marktreife erreichen werde. In der Seestadt wurden in den vergangenen sechs Wochen einmal drei neue Antenneneinheiten montiert. Im Lauf des Jahres ist der Rollout in ganz Wien geplant - und in Österreich „dort, wo es benötigt wird“. Wie viel sich das Unternehmen den Vorstoß kosten lässt, wollte der Chef nicht sagen.