Tausende Tonnen Elektromüll landen in Afrika

Tausende Tonnen Elektroschrott werden einer Studie zufolge jährlich aus Europa in Gebrauchtwagen versteckt und so illegal nach Nigeria geschifft. Wie die Universität der Vereinten Nationen schätzt, wurden von jeweils rund 60.000 Tonnen gebrauchter Elektrogeräte, die in den Jahren 2015 und 2016 in dem westafrikanischen Land importiert wurden, etwa 70 Prozent oder 41.500 Tonnen unerlaubterweise in Gebrauchtwagen transportiert.