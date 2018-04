Charmeoffensive in Moskau: Kneissl trifft Lawrow

Nicht nur in der Causa Syrien, sondern auch in der Giftaffäre in Großbritannien rund um den vergifteten Ex-Spion Sergej Skripal möchte die Außenministerin eine „Brückenbauerin“ sein. Am Donnerstag wird sie in Moskau das erste Österreich-Institut in einem Land eröffnen, das nicht zu unseren Nachbarstaaten zählt, davor hält sie noch eine Vortrag an der Diplomatischen Akademie.