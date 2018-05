Skurrile Wiener Orte für unvergessliche Dates

Ein Fotospaziergang ist eine schöne Überraschung für den Partner und Andenken an dieses Date sind inkludiert. Am besten, man nimmt sich einfach einen Nachmittag Zeit und besucht die Plätze und Orte der Stadt, die wichtig für die Beziehung sind oder mit denen man etwas verbindet. So kann man gemeinsam in Erinnerungen schwelgen und an die schönen Zeiten zurückdenken. Anschließend kann man den Tag bei einem romantischen Dinner ausklingen lassen.