Pkw schlitterte auf A2 unter die Leitschiene

Aus noch unbekannter Ursache geriet ein 45 Jahre alter Pkw-Lenker aus Oberösterreich am Mittwoch gegen sieben Uhr mit seinem Wagen auf der Südautobahn im Bereich Villach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er die Leitschiene und kam nach rund 50 Metern unter dem Leitschienenband zum Stillstand. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades, konnte sich jedoch noch selbst aus dem Wrack befreien. Er wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Die Südautobahn war in diesem Bereich für eine Stunde nur einspurig passierbar.