Linz und Prag rücken näher zusammen

Tschechien darf “kein weißer Fleck„ sein

Eine Dynamik, die sich auch in der blitzsauberen Prager Altstadt zeigte. Bei einem Spaziergang mit dem in Prag lebenden Welser Hans Herwig Olbrich stellte dieser neben architektonischen Glanzlichtern aus allen Epochen auch einige höchst erfolgreiche eigene Projekte als Immobilienentwickler vor. Auch abschließende Gespräche mit der tschechischen Schwester der Sparkasse OÖ, der Česka spořitelna (Tschechische Sparkasse) unterstrichen das gute Wirtschaftsklima im Nachbarland. 400 oberösterreichische Betriebe mit Niederlassungen in Tschechien nützen dieses Klima bereits. Einer davon ist das Linzer Handelsunternehmen VOG (bekannte Marken im Lebensmittelbereich etwa Rapso und Lenz Moser; Umsatz: 244 Millionen Euro), das von Stranšice bei Prag aus Tschechien und die Slowakei mit Food und Non-Food beliefert. Vorstandsvorsitzender Walter Holzner bringt es auf den Punkt: “Ein so wichtiger Nachbar darf kein weißer Fleck auf der Karte sein.„ Und deshalb will auch Sparkassen-General Michael Rockenschaub hier “Niemandsland bearbeiten - (siehe Interview mit ihm unten).